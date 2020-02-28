İçişleri Bakanı Soylu, şehit Bağatur'un ailesiyle telefonda görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, şehit Bağatur'un ailesiyle telefonda görüştü

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile cep telefonunda görüşerek başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Soylu, şehit Bağatur'un ailesiyle telefonda görüştü, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile cep telefonunda görüşerek başsağlığı diledi.

Sason ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan Bağatur için ilçe merkezinde taziye çadırı kuruldu.

Taziyeye katılan yakınlarıyla cep telefonuyla görüşen Bakan Soylu, daha sonra şehit Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile de konuştu.

Bakan Soylu, taziye dileklerini ileterek, "Allah rahmet eylesin, Allah bizi sizlere karşı mahcup etmesin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Solyu'ya teşekkür eden baba Bağatur ise "vatan sağolsun" dedi.

Süleyman Soylu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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