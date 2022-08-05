Bakan Soylu ve Bakan Kasapoğlu, 81 il valisi ve gençlik spor il müdürleri ile toplantı yaptı

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanı Soylu: 'Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin.' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.