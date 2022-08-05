İçişleri Bakanı Soylu: "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin." - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu: "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin."

05.08.2022 14:02
İçişleri Bakanı Soylu: "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin."

İçişleri Bakanı Soylu: "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı.

İçişleri Bakanı Soylu: "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şad, Makamın ali olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Soylu: 'Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu: "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin." - Son Dakika
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