İçişleri Bakanı Soylu: "Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şad, Makamın ali olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin." - ANKARA
Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanı Soylu: 'Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin.' - Son Dakika
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