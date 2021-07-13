İçişleri Bakanı Soylu, şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de bir polis memurunun silahla şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarifi olmayan acılar vardır. Hasan müdürümüz, iyi bir baba, görevine sadık bir polis, memleketine, milletine aşık bir insandı. Uğradığı menfur saldırı sonucu şehit düşen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet, ailesi ve polis teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.