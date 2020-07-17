İçişleri Bakanı Soylu, şehit tabutuna omuz verdi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, şehit tabutuna omuz verdi

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş (31), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş (31), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi.

Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı


Van'da keşif uçuşu yapan İnsanlı Keşif Uçağının görevden dönerken Artos Dağına çarpması sonucunda aralarında Kırıkkaleli Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın da bulunduğu 2'si pilot 5'i teknik personel 7 emniyet mensubu şehit olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen evli ve 1 çocuk babası Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Van'daki uğurlama töreninin ardından memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.


Eşi de komiser olan şehit pilot Altunbaş için Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Altunbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda törenin yapılacağı Keskin Çarşı Camii'ne getirildi. Namaz öncesinde şehidin ailesi, cami bahçesinde gelen taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Süleyman, annesi Sonay ve eşi Hilal Altunbaş, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin 1 yaşındaki oğlu Göktürk de giydiği al yıldızlı tişört ile törene katıldı. Minik Göktürk, her şeyden habersiz bir şekilde babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna uzun uzun baktı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı gözyaşları içinde toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, şehit babasıyla birlikte tabuta omuz verdi.


Cenaze törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk ve Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Süleyman Soylu, Kırıkkale, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, şehit tabutuna omuz verdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:59 Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 16:02 Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
22:59
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 00:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu, şehit tabutuna omuz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]