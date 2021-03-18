İçişleri Bakanı Soylu şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi

18.03.2021 13:19
İçişleri Bakanı Soylu şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Yine yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi. Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa Bakan Soylu'nun yanısıra Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı. Bakan Soylu'nun konuşması öncesi şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından ise şehitler için Kur'an okunarak, dualar edildi.

"Bu vatana olan hissiyatımız bambaşkadır"

Vatan ve bayrak aşkının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Soylu, "Bizim duygumuz başkadır. Bizim hem birbirimize, hem bu vatana olan hissiyatımız bambaşkadır. Bizde adet böyledir. Geline, kurbanlık kuzuya, bir de Mehmetçik'e kına yakılır. Gemilerin seyir defterine her yer için geçildi yazılır. Sadece Çanakkale için 'çıkıldı' veya 'selamlandı' diye kaydedilir. Çünkü Çanakkale geçilmez. Bizde adet böyledir. Bizde vatan çok sevilir, bizde bayrak çok sevilir. Bizde şahadet, bizde şehit, bizde gazi çok sevilir. Çünkü bizde adet böyledir. Bu bir iman, hissiyat ve medeniyet birikimi ile ilgilidir. Elbette ki bunu herkesin anlaması gerektiğini bekleyemeyiz. Zaten bunu anlamadıkları için terörle mücadelenin ne olduğunu, ne olması gerektiğini, şehit cenazelerinde bizim nasıl birbirimizle kucaklaştığımızı, aramızdaki bağı anlamakta birileri zorlanıyorlar" diye konuştu.

"Vatan bizim savunulacak cephemizdir"

Vatanın birçok şeyi, manevi değeri ifade ettiğinin altını çizen Bakan Soylu, "Hangi şahadet haberi alsak gücümüz yettiği ölçüde oraya koşturmaya çalışıyoruz. ya bir babanın dizinin dibindeyiz ya bir annenin, ya eli sevgisiyle kalbinde kalmış eşin veya geride bıraktığı o güçlü emanetin, evladın. Hele o iki kelime bizi bambaşka bir alana itti. Eğilip 'Başımız sağolsun' dediğimizde sanki Edirne'den Kars'a kadar, Antalya'dan İzmir'e kadar, Giresun'a kadar bütün vatan evlatları kendilerine ezberletilmişcesine içinden gelen o bütün duyguyla iki kelimeyi söylediler, 'Vatan sağolsun.' Bize hem anadır, hem babadır vatan, bize hem ailedir, vatan hem hanedir, vatan bize hem namustur. Vatan hem bizim savunulacak cephemizdir" ifadelerini kullandı.

"Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik"

Yılbaşından beri 121 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Bakan Soylu, "Artık terör olayı olmasını beklemiyoruz. Olay sonrası değil, kesintisiz operasyon yapıyoruz. 2020'de 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına icra edilen 'Yıldırım Operasyonları' tamamlandıktan hemen sonra 11 Ocak'ta şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan 'Eren Operasyonları' 11 ayrı bölgede devam ediyor. Tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Yine yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik. 4 kişi örgüte katıldı. Bunun sadece 2'si yurt içinden, 2'si Almanya'dan. Buna rağmen 35 kişi ikna yoluyla teslim oldu. 878 kilogram patlayıcı ele geçti, bunların 42 kilogramı plastik patlayıcı" dedi.

"Yılbaşından beri 63 mayın ve EYP ile 167 el bombası ele geçirildi"

Yeni yıldan itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda patlayıcının ele geçirildiğini belirten Soylu, "Yine yılbaşından beri 63 mayın ve EYP ile 167 el bombası ele geçirildi. Bu itibarla nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun, en küçük bir gevşeklik göstersek ne olacağının, birilerinin benimsetmeye çalıştığı PKK/PYD'nin aslında ne olduğunun bu verilerle bir kez daha görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yine PKK şemsiyesi altında olan aşırı sol terör örgütlerinin de yılbaşından bugüne kadar 3 elemanı etkisiz hale getirildi, 1 eylemi de engellendi. Onlara da fırsat, onlara da aman vermiyoruz. Bu örgütler daha ziyade kiralık katil örgütleridir. Parayı veren bunlara eylem yaptırır. Genelde de sivilleri hedef alırlar, PKK'da aynısını yapar. Dolayısıyla bunları da yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'nın bugün doğunun kalkınmasına engel olabilecek herhangi bir gücü kalmadı"

Terör örgütü PKK'nın doğu illerindeki kalkınmaya engel olabilecek bir gücünün kalmadığını ifade eden Soylu, "40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK'nın tarihinde en çok dış destek aldığı dönemi yaşıyor olmasına rağmen içerdeki silahlı eleman sayısı bugün 300'ün altına inmiştir. Örgütten kaçıp teslim olan ve ikna edilip teslim olanlar örgüte katılanların tam beş katıdır. Bundan daha da önemlisi PKK'nın bugün doğunun kalkınmasına engel olabilecek herhangi bir gücü kalmadı. Yaylalarda festival ve organizasyonlar yapıyoruz. Hakkari kayak pisti yapılması, doğu ve güneydoğudaki şehirlerde yolların, gençlik merkezlerinin, spor merkezlerinin yapılması, doğu ve güneydoğuda turizmin gelişmesine engel olabilecek, çarşı ve pazarın keyfini kaçırabilecek, havalimanlarının yapılmasına engel olabilecek herhangi bir hali söz konusu değildir" şeklinde konuştu. - ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi

Süleyman Soylu, Şehit, Terör, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi - Son Dakika


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