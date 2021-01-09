Bakan Soylu: "Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak"

09.01.2021 17:14

Bakan Soylu: "Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak" Bakan Soylu, "1000 şehidimiz için açılan 1000 su kuyusu" projesi için gerçekleştirilen Online İyilik Sergisi'ne katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine katkı sağlamak için yapılan Online İyilik...

Bakan Soylu: "Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak"

Bakan Soylu, "1000 şehidimiz için açılan 1000 su kuyusu" projesi için gerçekleştirilen Online İyilik Sergisi'ne katıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine katkı sağlamak için yapılan Online İyilik Sergisi açılışına katıldı. Bakan Soylu programda yaptığı konuşmasında projeye katılanlara teşekkür ederek, "Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine destek olmak için oluşturulan Online İyilik Sergisi'nin açılışına katıldı. Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Bakan Soylu'nun yanı sıra ilçe kaymakamları katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan programda daha sonra sergi açılışı için kurdele kesildi. Ardından İçişleri Bakanı Soylu, beraberindekilerle birlikte sergiyi gezdi.

"Tamamlanan kuyu sayısı 100'e yaklaştı"

Bağışçılara teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah bilir nerede yaşayan insanların su ihtiyacını karşılıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İyilik etmeyi Allah herkese nasip etmez o yüzden bu nasibe sığınmak gerek. Kuyular peş peşe açılıyor. Şu ana kadar tamamlanan kuyu sayısı 100'e yaklaştı. Diğerlerinin çalışmaları sürüyor. Su işi başka hiçbir şeye benzemez. Gönül yapmak isteyince Allah yapmanıza izin veriyor hem de önünüzü açıyor" şeklinde konuştu.

"Biz bu coğrafyayı merhametle barışa, huzura ve kardeşliğe taşıyabiliriz"

Diyarbakır anneleri ile bir araya geldiğini belirten Bakan Soylu, "Bazen gitmeyince anlamıyorsunuz. 3 ayda bir Diyarbakır anneleriyle bir araya geliyorum. Geçen o annelerden biri öyle bir söz söyledi ki. 'Selahattin Demirtaş'ın annesi oğlunu devlette istiyor da öbür oğlu Nurettin Demirtaş'ı neden PKK'dan istemiyor acaba" dedi. Ancak dokunursanız bazen gerçekleri hissedebilirsiniz. 'Okula gitti, bir daha dönmedi' dedi. 'Cebimde öyle mektuplar var ki'. 9 yaşındaki çocuğa mektup yazdırmışlar 'Ben büyük savaşçı olacağım' diye. Biz bu coğrafyayı merhametle barışa, huzura ve kardeşliğe taşıyabiliriz" diye konuştu.

"Son 10 yılda ülkemizin balkanlarda yaptıkları bir destan niteliğindedir"

Türkiye'nin dünyada mazlumların duasını aldığını vurgulayan Soylu, "Pek çok noktada bize dua edenlerin olduğu bir milletiz. Eğer biz zenginliğimize aldanıp komşularımıza el uzatmasaydık Allah'ın sınavından geçemezdik. Zenginlik bizi şımartmadı. Hala da şımartmıyor. Son 10 yılda ülkemizin balkanlarda yaptıkları bir destan niteliğindedir. Herkes mutlu. Onlar mutlu biz mutluyuz. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. İşte zenginliği biz bu yüzden istiyoruz. Zenginliği Allah'ın verdiği sınavda üzerimize düşeni yerine getirmek için istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak"

Açılan kuyularda su içenlerin şehitlerimize ve ailelerine dua edeceğini söyleyen Süleyman Soylu, "Şehit eşi 1,5 yaşındaki oğlunu kucağımıza verdiğinde inanın sorumluluğunuz kat kat artıyor. Kimse yanlış anlamasın, öfkemize yenilmiyoruz. İçimizdeki acıya ve o çocuklara mahcubuz. Afrika'nın hiç bilmediğimiz bir yerinde bir şehidimizin adı yaşayacak. Oradan su içenler şehidimize ve ailesine dua edecek. Bundan daha önemli bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak
Bakan Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak
Bakan Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak
Bakan Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak
Bakan Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak
Bakan Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak
Bakan Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak
Bakan Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak
Bakan Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak
Bakan Soylu: Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak

Süleyman Soylu, Afrika, Bakan, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak' - Son Dakika


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