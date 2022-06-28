Bakan Soylu, sel afetinin izlerini yerinde inceledi - Son Dakika
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Bakan Soylu, sel afetinin izlerini yerinde inceledi

28.06.2022 12:21

Bakan Soylu, sel afetinin izlerini yerinde inceledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da Kemer Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, sel afetinin izlerini yerinde inceledi

BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da Kemer Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da dehşetin izlerini sabahın ilk ışıklarında Kemer Köprüsü takip ederek, esnaflara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, köprü üzerine çıkarak hasarın boyutlarını yetkililerden bilgi alarak inceledi.

Bölgede hasar tespiti noktasında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, "Maalesef sabaha karşı Düzce Kaynaşlı'da bir operatör kardeşimiz bir müdahale esnasında iş makinesiyle beraber suya kapıldı. Onun arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yine Kastamonu'da sel sularının 20 yaşında bir kardeşimizi köprünün üzerinde sel sularının alıp götürdüğüne yönelik bir ihbar var. Bu dün akşama kadar teyide muhtaçtı. Sabah itibarıyla arkadaşlarımız tüm ekiplerle beraber arama kurtarma çalışmalarını ihbar yapıldığı andan itibaren devam ettiriyorlar" dedi.

Bölgede bugün metrekareye 20-50 kilogram civarında yağmur beklendiğini de kaydeden Soylu, "Burada tüm iş makineleri, arama kurtarma ekipleri ve yerel destek ekipleriyle beraber mücadele devam ediyor. Dükkanları da gezdik. Yapılan uyarılarla herkes sudan etkilenecek malzemesini ya bir yere kaldırmış ya da üst katlara çıkarmış. Bu açıdan tedbirler zamanında alındı. Valiler, kaymakamlar, DSİ, belediye başkanları ve Karayolları başta olmak üzere herkes işinin başında. Birkaç köprü gitti. Özellikle yukarıda Şarköy'ün köprüsü var, orası gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istedik, oraya bir köprü gelecek ve onu oraya koyacağız. Yine o köyle bir ulaşım yoktu, gece o da temin edildi. Biraz sonra da hava müsait olduğu zaman helikopterlerle de oraya birtakım desteklerde bulunulabilecek. Kozcağız'da yapımı süren barajın hattını besleyen tarafta ciddi akıntı var. Yağmur sularının baskısının azalmasının ardından burada da akıntının yavaşlayabileceğini düşünüyoruz. Burada set oluşturan yığınakların, belediye ve ilgili ekiplerce toparlanmaya çalışıyor" diye konuştu.

Bölgede yatırımlar yapılmadan önce çok daha büyük hasar, zayiat ve kayıpların söz konusu olduğunu da dile getiren Soylu, "Deniz kotu ile Irmak kotu arasında bir fark olmadığımdan yukarıdan aşağıya eğimle gelen su maalesef yayılıyor. Zamanında buraya barajlar yapıldı. Gelen suyun debisi düşürülerek şehir içinden suyu veriyor. Metrekareye 300 kilogram çok büyük bir yağış. Şimdi hep beraber hem tedbir almaya çalışıyoruz hem bu konuda vatandaşlarımızı uyararak en az etkilenmelerini temin ediyoruz. Bu akarın, ırmağın her tarafında oluşabilecek birtakım birikintileri de mümkün olduğunca tüm ekiplerimizle beraber temizlemeye çalışıyoruz" şeklinde ifade etti.

Türkiye'nin bir afetler bölgesi olduğunu anımsatan Soylu, yangın, sel, heyelan, çığ düşmesi, kaya düşmesi gibi afetlere karşı en üst tedbirleri almaya çalıştıklarını söyleyerek, tüm illerde 81 ilde risk afet azaltma planlarının tamamını hazırladık. Bütün kurumların afetlere karşı tedbir alıyor ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan Soylu, daha sonra Yalı Meydanı'na geçerek incelemelerini sürdürdü.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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