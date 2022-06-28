İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın kent merkezinde su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunup, esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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