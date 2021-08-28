İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgelerinde inceleme yaptı (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgelerinde inceleme yaptı (2)
28.08.2021 21:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunması BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde sele kapılarak hayatını kaybeden 85 yaşındaki Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunması BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde sele kapılarak hayatını kaybeden 85 yaşındaki Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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