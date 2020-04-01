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İçişleri Bakanı Soylu: "(Seyahat izin belgesi) Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin.
27 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Seyahat izin belgesi) Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin.
İçişleri Bakanı Soylu: "(Seyahat izin belgesi) Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız"
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:54 Kaynak: AA
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