İçişleri Bakanı Soylu : "Siber Suçlarla Mücadele Dairemize de ciddi bir yatırım yaptık"
22 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:52 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. (5)
"Türkiye olarak özellikle FETÖ darbe girişiminden sonra tamamen içi boşaltılan Siber Suçlarla Mücadele Dairemize de çok ciddi bir yatırım yaptık. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar elde edilen dijital materyal sayımız 2 milyon 52 bin 220 olup, yüzde 87'si, yani 1,8 milyonluğu aşan bir kısmı incelenmiştir"
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