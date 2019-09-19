Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu : "Siber Suçlarla Mücadele Dairemize de ciddi bir yatırım yaptık"
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İçişleri Bakanı Soylu : "Siber Suçlarla Mücadele Dairemize de ciddi bir yatırım yaptık"

22 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'ne katıldı. (5)

"Türkiye olarak özellikle FETÖ darbe girişiminden sonra tamamen içi boşaltılan Siber Suçlarla Mücadele Dairemize de çok ciddi bir yatırım yaptık. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar elde edilen dijital materyal sayımız 2 milyon 52 bin 220 olup, yüzde 87'si, yani 1,8 milyonluğu aşan bir kısmı incelenmiştir"

İçişleri Bakanı Soylu : Siber Suçlarla Mücadele Dairemize de ciddi bir yatırım yaptık

Siber Suçlarla Mücadele, Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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