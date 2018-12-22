Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Sığınmacı Çocuklara Oyuncak Hediye Etti

İçişleri Bakanı Soylu, Sığınmacı Çocuklara Oyuncak Hediye Etti

5 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, sığınmacı çocuklara oyuncak hediye etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçle mücadelede Edirne göz bebeğimiz"EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de ziyaret ettiği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde sığınmacı çocuklarla tek tek ilgilenerek, oyuncak...

İçişleri Bakanı Soylu, sığınmacı çocuklara oyuncak hediye etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Göçle mücadelede Edirne göz bebeğimiz"

EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de ziyaret ettiği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde sığınmacı çocuklarla tek tek ilgilenerek, oyuncak hediye etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret için geldiği Edirne'de valiliğe bağlı İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti. Soylu'yu Geri Gönderme Merkezi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve personel karşıladı. Merkezdeki Afgan uyruklu sığınmacı çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Soylu, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek, bir süre oyunlarına eşlik etti.
Geri Gönderme Merkezi hakkında bilgi alan Soylu, Edirne'nin göç konusunda gösterdiği hassasiyet ve mücadelenin önemine değinerek, "Hem işimizi yapacağız hem de buraya gelenlerin insanilik ölçüsündeki bizden beklentilerini yerine getireceğiz. Çünkü vicdanımız, merhametimiz var. Onları tekrar memleketlerine gönderiyoruz. Türkiye ile ilgili iyi duygulara sahip olmalılar, onların da çocukları, etrafları, komşuları var. Pakistan dediğiniz memleket, Kurtuluş Savaşı'nda hanımlarının kollarındaki bilezikleri gönderip silah almamızı temin eden, kalan bir miktar paranın da İş Bankasına sermaye olarak verildiği bir memleketten bahsediyoruz. Bizim insanlarımız onlar. Oradaki fakirlik, yoksulluk, iç terörizm hepsi iç içe geçmiş. Edirne, bu konuda bizim göz bebeğimiz. Allah yardımcınız olsun" dedi.
Bakan Soylu, Geri Gönderme Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini gezdi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bakan Soylu'ya müze hakkında bilgiler verdi. Müze ziyaretinin ardından Edirne Valiliğine geçen Bakan Soylu'yu Vali Ekrem Canalp ve valilik çalışanları karşıladı. Valilik programı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:40 Kaynak: İHA

Edirne, Süleyman Soylu, Genel
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