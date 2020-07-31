İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te Mehmetçiğin bayramını kutladı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te Mehmetçiğin bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te Mehmetçiğin bayramını kutladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Üs Bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te Mehmetçiğin bayramını kutladı, System.String[]

İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te Mehmetçiğin bayramını kutladı

SİİRT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Üs Bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin bayramını kutladı.

Bakan Soylu Şırnak'taki temaslarının ardından, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile helikopterle Siirt'teki Pervari Doğan Üs Bölgesine geçti. Burada Bakan Soylu'yu Siirt Valisi Osman Hacıbeştaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Pervari Kaymakam Vekili Mehmet Tunç ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Soylu daha sonra üs bölgesinde asker ve vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Şırnak'taki güvenlik güçleri ile bayramlaştıktan sonra Siirt'e geldiğini belirten Bakan Soylu, "Hem sizi görmek hem de bayramlaşmak için geldik. Geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi tekrar iletmek için geldik. Bizim yürüdüğümüz yolda şehadet vardır, bu bize emirdir. Bu bizim kabulümüzdür ve bu bizi yürüdüğümüz yoldan döndürmez. Sırat-ı müstakimdir, doğru yoldur, Cenab-ı Allah'ın, hakkın yoludur. Bizim yürüdüğümüz yol bu toprakları bize emanet edenlerin bize bıraktığı sorumluluğun üzerinde olduğu yoldur.'Bütün inananlar kardeştir, müminler kardeştir diye bize tembih edilen bir yoldur. Bizim yürüdüğümüz yol, iddiamız olan bir yoldur. Çocuklarımızın bütün dünyaya, etrafımızdaki bütün coğrafyaya söyleyecek sözlerinin hükmü olacağı güne ulaşabilmeyi hedef alan bir yoldur. Çocuklarımızın gözündeki parıltının her geçen gün daha arttığı yoldur. Bir elimizle batıyı, bir elimizle doğuyu, bir elimizle kuzeyi, bir elimizle güneyi, bir elimizle Orta Doğu'yu, bir elimizle Balkanlar'ı, bir elimizle Kafkaslar'ı, bir elimizle Avrupa'yı, bir elimizle bütün medeniyetimizle bütün dünyayı nakşedeceğimiz, kucaklayacağımız bir yoldur. Onun için üzerimizdeki sorumluluk büyüktür" dedi.

"Ülkemiz için yapacağımız çok iş var"

Zor evrelerden, zor yıllardan geçildiğini aktaran Bakan Soylu, "Bugün sabah bayram namazı İstanbul'da Ayasofya'da kılındı. Ağzımıza aldığımız zaman, zihnimize getirdiğimiz zaman bizi kelepçelemeye çalışanlara karşı bir millet, birliğinin, beraberliğinin, uyumunun, gelişmesinin karşılığını gösterdi. Sabah da Sefine bölgesindeydik. Tam 40 yıldır oraya gidilemiyor. Bugün bayram namazını müftümüzün riyasetinde orada kaldık. Allah'a hamdüsenalar olsun. Yapacağımız çok iş var, ülkemiz için, coğrafyamız için, insanlık için yapacağımız çok iş var, atacağımız çok adım var. Allah bizi hep birlikte bu söylediğim hususiyetler içerisinde bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Duamız budur. Burada o iki kahraman, bu köyün vermiş olduğu onlarca şehitler başta olmak üzere bu ülkenin istiklali, bağımsızlığı, milletimizin namusu, ay yıldızlı bayrağımız için, gözünü kırpmadan şehit olanların her birine rahmet diliyoruz. Her birinin bayramını tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Bu nesil çok çekti"

Şehitlere karşı sorumluluklarının olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "O sorumluluğumuzu bu coğrafyanın tamamını huzur haline getirebilmek marifetiyle yerine getirmek durumundayız. Bu nesil çok çekti. Sıkıntı, dert, kaos, darbeler, terörizm, ekonomik yoksulluklar, kardeşin kardeşe düştüğü günler, her şeyi gördünüz. Sizden daha çok gören bir nesil yok, olmayacak da. Allah'ın izniyle onun için tecrübelerimizle, birikimlerimizle, çektiklerimizi gelecek nesillere çektirmemek için el birliği içerisinde olalım. Yeter artık, fabrikalar gelsin, hayvanlarımızın sayısı çoğalsın, tarlalarımız bereketlensin, üniversitelerimiz şenlensin. Okullarımız çocuklarımızın sesleriyle çınlasın, bunları yapalım. Bunların önemli bir bölümünü yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koşmuş olduğu iradeyle Allah'a hamdolsun, yapılamayacakların yapılabileceğini gösterdik hep birlikte. Geçen gün Ilısu Barajı'nın yanına gittim, muhteşem bir eserdir. Şırnak'tan geliyorum, tekstil fabrikaları açılıyor. Şırnak'ın merkezinde, Cizre'de. Önceki gün Ağrı'daydım öyle, Şanlıurfa'daydım öyle, Diyarbakır'daydım Organize Sanayi Bölgeleri gelişiyor. Siirt'te de öyle. Biz huzurluysak Orta Doğu huzurludur, Kafkasya huzurludur. Biz güçlüysek mağdurların ve mazlumları başı diktir. Nerede durduğumuzu, nerede oturduğumuzu hangi adreste olduğumuzu biliyoruz. Adresimizde en ufak bir sapma yok. Bizim adresimizde tarif edilemeyen bir durum söz konusu değildir. Cenab-ı Allah bizi yaratırken adresimizi de belirlemiş, tarifimizi de belirlemiştir. Navigasyonla yol bulmaya çalışan bir medeniyet, bir millet değiliz. Bizim yolumuz başından beri belli, açık ve net. Tarifimiz, adresimiz, kimliğimiz belli. İyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Dostluk, komşuluk, ahbaplık, yarenlik, akrabalık, büyük nedir, küçük nedir biliriz. Bunları bilmeyenlerin bu coğrafyaya hakimiyetini bu kahramanlarımızla beraber engelledik" şeklinde konuştu.

"Hiçbirinizin ummadığı gelimeler Türkiye'de yaşanacak"

Büyük adımları hep birlikte atmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Göreceksiniz, hiçbirinizin ummadığı gelişmeler Türkiye'de yaşanacak. Göreceksiniz, Türkiye çok yakın zamanda dünyanın en önemli cazibe merkezi haline gelecek. Yeter ki huzurumuzu elimizde tutalım, yeter ki bunu hep birlikte sağlayalım, bunu hep birlikte gerçekleştirelim. Bunun yollarını örenler şehit 2 özel harekat polisi gibi evlatlardır. Allah onlardan razı olsun. Allah onlarla cennette buluşmayı nasip etsin. Gazilerimize minnettarız, şükran duyuyoruz. Onun için bu mücadeleye sadece kendi sınırlarımızı değil, etrafındaki coğrafyayı da huzura ve sükuna kavuşturuncaya kadar devam etmek bizim asli vazifemizdir. Biraz önce M4 kara yolundaki kahramanlarımızla konuştum. Cerablus'tan Azez'e, Afrin'e, İdlib, Resulayn, Tel Abyad'a kadar huzur bizle gelmektedir. Çünkü biz huzur medeniyetinin çocuklarıyız. Sorumluluğumuz yüksek. Büyük bir tarih yazılıyor, her zorluğun sonunda kolaylık, her karanlığın sonunda aydınlık vardır."

Mehmetçiğe seslenerek, büyük bir azimle yola devam edileceğini vurgulayan Bakan Soylu, "Allah yardımcınız olsun inşallah. Bayramınızı ailelerinizle birlikte tebrik ediyorum. Allah ağız tadıyla nice bayramlara ulaştırsın" dedi.

Süleyman Soylu, Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 05:01

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu Siirt'te Mehmetçiğin bayramını kutladı - Son Dakika
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