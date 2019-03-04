İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de Halka Hitap Etti (1)
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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