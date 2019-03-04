Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de Halka Hitap Etti (1)

İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de Halka Hitap Etti (1)

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Silivri, Süleyman Soylu, Güncel
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