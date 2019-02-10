İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi 'Apo' İçeride Diye, Güya Milletvekilleri Yürüyüş Yapacaklarmış Sağda...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda.
İçişleri Bakanı Soylu
: "Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:48 Kaynak: AA
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