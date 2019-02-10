Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi 'Apo' İçeride Diye, Güya Milletvekilleri Yürüyüş Yapacaklarmış Sağda...

İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi 'Apo' İçeride Diye, Güya Milletvekilleri Yürüyüş Yapacaklarmış Sağda...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:48 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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