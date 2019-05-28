İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı.
İçişleri Bakanı Soylu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:33 Kaynak: AA
: "Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı. Bu kadar basit. Nereden geldik? 1990 ile 2000'li yıllarda 12-15 bin terörist vardı. PKK
denilen terör örgütünün adı bir daha anılmayacak, öyle darbeler indiriyoruz, indirmeye devam edeceğiz"
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