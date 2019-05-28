Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı.
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İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı. Bu kadar basit. Nereden geldik? 1990 ile 2000'li yıllarda 12-15 bin terörist vardı. PKK denilen terör örgütünün adı bir daha anılmayacak, öyle darbeler indiriyoruz, indirmeye devam edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:33 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Güncel
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