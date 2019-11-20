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İçişleri Bakanı Soylu,"Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu,"Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine dönmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:12 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu,"Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/ YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine dönmüştür."
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