İçişleri bakanı soylu: sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir... - Son Dakika
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İçişleri bakanı soylu: sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildirİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda alınan güvenlik tedbirlerine değinerek, "Sınırımızın güney...

İçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda alınan güvenlik tedbirlerine değinerek, "Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir" dedi.

Hatay İl Afet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İlk 10 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, ne İdlip'te ne sınırın güney bölgelerinde hazırlıksız oldukları ya da izlemedikleri bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

'250 BİN KİŞİLİK BİR HAREKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Gerçekleştirilen toplantı ile sınırın ötesinde İdlip'te yaşanan gelişmelerin Valilik, Emniyet, Jandarma ve tüm kurumlarla değerlendireceklerini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Genel olarak Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatı bölgelerinde hayatın normale dönebilmesi için valilerimiz aynı zamanda Suriye Görev Gücü şemsiyesinde çalışmalar sürmektedir. Bununla birlikte sizlerin de yakından takip ettiği gibi İdlip'te bir takım gelişmeler yaşanıyor. Orada yaşanan çatışmalar dolayısıyla güneyden ülkemize bir göç hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngördük ve bunu bir süredir takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirler bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin bir takım planlamalar yapmıştık. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte bu tedbirlerin, cari durumun, İdlip ve Suriye içindeki hareketlenmelerin genel bir değerlendirmesini hep birlikte yapmış olacağız."

'SİVİL BOYUTU DA VAR'

Suriye meselesinin sadece askeri bir yanının olmadığının altını çizen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Suriye meselesinin sadece askeri bir yanı yok; bu işin bir sivil boyutu da var. Çatışmalar, istikrarsızlık ve altyapıya gelen zararlar sivil yaşamın sürdüğü bölgelerde cereyan etmektedir. Dolayısıyla burada yaşanan her olumsuzluğun sivillere yansıyan bir yanı da var. Bu gelişmelerin siviller açısından nasıl bir etki yaratacağının planlanması ve uygulanmasında hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Tüm kurumlarımızla beraber sahayı sıkı bir şekilde dikkatli bir şekilde takip ediyoruz; gerek bilgimizi gerekse tedbirlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Ne İdlip'te ne sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir.?

İçişleri bakanı soylu: sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir...

Süleyman Soylu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:31 Kaynak: DHA
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