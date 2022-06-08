İçişleri Bakanı Soylu, Sırbistanlı mevkidaşı Vulin'le telefonda görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Sırbistanlı mevkidaşı Vulin'le telefonda görüştü

08.06.2022 13:49
İçişleri Bakanı Soylu, Sırbistanlı mevkidaşı Vulin'le telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin'le telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin'le telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Soylu görüşmede, Sırbistan'da 3 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Önümüzdeki dönemde iki ülke Cumhurbaşkanlarının arasındaki güçlü bağın yeni hükümet ile birlikte de hem bölge coğrafyası hem de ülkeler arasındaki ilişkiler için yeni kapılar açacağına inandığını ifade eden Soylu, iki bakanlık özelinde pek çok alanda ve boyutta süregelen iş birliğinin, uyum içerisinde oluşturulan verimli çalışma ikliminin, karşılıklı güven ortamının yeni dönemde daha ileri seviyelere taşınmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Görüşmede, düzensiz göçle mücadele, terör, organize suçlar konuları ile güvenlik alanında iş birliği faaliyetleri ve imkanları da ele alındı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Parlamento, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Sırbistanlı mevkidaşı Vulin'le telefonda görüştü - Son Dakika

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