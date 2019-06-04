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İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta

40 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu Şırnak'ta, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir."
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Soylu, Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini anımsattı.
"30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." diyen Soylu, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 30 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığınca, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenmiş, 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Teröristlerden birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan "Cemal" kod adlı Mehmet Yaman olduğu açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:26 Kaynak: AA
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