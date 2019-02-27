İçişleri Bakanı Soylu, Siteler Esnafıyla Bir Araya Geldi
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun esnaf ziyaretleri AK Parti'nin Siteler seçim irtibat bürosunun açılışı ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Siteler seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:31 Kaynak: AA
AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti
AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum
Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek