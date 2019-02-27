Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Siteler Esnafıyla Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Siteler Esnafıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun esnaf ziyaretleri AK Parti'nin Siteler seçim irtibat bürosunun açılışı ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Siteler seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun esnaf ziyaretleri
AK Parti'nin Siteler seçim irtibat bürosunun açılışı ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Siteler seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:31 Kaynak: AA

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