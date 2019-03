İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2200 yıldır devlet yönetiyoruz, bin yıldır bu coğrafyada birlikteyiz, bu coğrafyanın içerisindeyiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2200 yıldır devlet yönetiyoruz, bin yıldır bu coğrafyada birlikteyiz, bu coğrafyanın içerisindeyiz. Bizi tezgaha getirmek kolay değildir, biz o tezgaha gelmeyiz." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere hava yolu ile Sivas'a gelen Soylu, kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlar ile buluştu.



Soylu, burada yaptığı konuşmada, dertlerini anlatmak ve içlerini dökmek için Sivas'a geldiklerini dile getirerek, "Her yerde ifade ederim, biz nevzuhur bir millet değiliz. Sadece karnını doyurmak için, sadece gününü gün etmek için yaşayan bir millet değiliz, hiç olmadık, tarih boyunca da olmadık. Kale duvarı gibi pek çok taştan örülmüş ama sağlam örülmüş bir milletiz. Gelin görün ki bu duvarı tek tek parçalarına ayırmak isteyen de bir irade var." diye konuştu.



Milletin, birliğini, beraberliğini, Anadolu vicdanını, medeniyetini, inancını, dinini muhafaza ettiği sürece, kimsenin bir şey yapamayacağını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:



"Onun için bizi hep parçalara ayırmak istediler. Dikkat edin, pek çok darbe yaşadık ve her darbe bizi bir yerimizden ayrıştırmak istedi. Bizi köklerimizden uzaklaştırmak istedi. Laik-dindar, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, sağcı-solcu, başı açık başı örtülü. Bunların her birine ait önce bir kışkırtma ortaya koydular, sonra bunları bahane edip darbelerle, hem devletimizi zayıflatmaya çalıştılar hem de milletimizin üzerinde büyük oyun oynadılar. 1980 darbecileri neden 'bir sağdan bir soldan astık' dediler biliyor musunuz? Güya adaletli olduklarını anlatıyorlardı ama büyük pot kırmışlardı. Bir sağdan bir soldan derken bize aslında, 'siz aslında bir değilsiniz, sizin sağınızın da solunuzun da önemi yok, biz sizin toplam medeniyetinizi yok etmek istiyoruz.' dediler."



"Bu toprakların şifresi tevhid ve birlik"



Bu toprakların şifresinin tevhid ve birlik olduğunun altını çizen Bakan Soylu, 'bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat'ın, milletin AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidara getirmesiyle tarihin derinliklerine gömüldüğünü anımsattı.



Soylu, "Biz annelerini, babalarını huzurevine gönderen bir millet değiliz. Batılılar gibi değiliz. Biz coğrafyamızda değil, coğrafyamızın dışında da mezarlarımız varsa onlara sahip çıkan asil bir milletiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:



"1960'ta bunu denediler, Çorum'da, Kahramanmaraş'ta bunu denediler, Hamido ile bunu denediler, PKK ile bunu denediler, 15 Temmuz'da bunu denediler, ama bizim medeniyetimiz basit bir medeniyet değildir. Hepimiz gençlerimizden şikayet ettik durduk. 15 Temmuz gecesi hepimizi yanılttılar. Bu gençler, anneleri babaları 'dikkati ol' demesine rağmen ay yıldızlı bayrağı aldılar, 'ülkemizin namusu tehlike altında biz bu tehlikeden ülkemizi kurtarmak için sokağa çıkıyoruz' dediler."



Bakan Soylu, "2200 yıldır devlet yönetiyoruz, bin yıldır bu coğrafyada birlikteyiz, bu coğrafyanın içerisindeyiz. Bizi tezgaha getirmek kolay değildir, biz o tezgaha gelmeyiz. Pervin Buldan çıkmış diyor ki '31 Mart'ta seçimlere gideceğiz, 40 yıllık dava ve mücadele tarihimizi sandığa giderken en üst zirvesine taşımak için adımlarımızı atacağız.' Ey cahil..." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz

Sahibinin Almadığı Valizden 300 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Çıktı

Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı