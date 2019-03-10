İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hadi bakalım terör örgütü mensupları, Doğu ve Güneydoğu'da bir teröristin cenazesine gitsinler de görelim şimdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hadi bakalım terör örgütü mensupları, Doğu ve Güneydoğu'da bir teröristin cenazesine gitsinler de görelim şimdi. Oralarda bugün 24 saat huzur var." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere hava yolu ile Sivas'a gelen Soylu, kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlar ile buluştu.



Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 275 organize suç örgütünü sadece 2018 yılında tasfiye ettiklerini belirterek, "Bunun 10 tanesini çökerttik, ulusal bazda. Türkiye'de hırsızlıkları yüzde 50 azalttık, günlük evden hırsızlıkları. 2017'deki rakamla 2018'deki rakam 258'den 171'e düştü. Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz, tefecisinden tutun başka bir noktasına. Bu siyasi iradeyle oluyor." diye konuştu.



Türkiye'nin ekonomik, güvenlik ve siyasal olmak üzere üç önemli istikrarının olduğunu vurgulayan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yükselen bir Türkiye olduğunu ifade etti.



Soylu, Cumhur İttifakı ile bunun daha katmerli bir hale getirildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Cumhur İttifakı'nı neden kurduk, derdimiz neydi? Son 6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Büyümemizi, zenginleşmemizi, özgürleşmemizi, tam bağımsız olmamızı istemiyorlar. Her türlü sevincimizi kursağımızda bırakıyorlar. İstiyorlar ki '4,5 yıl içerisinde Türkiye'nin içerisinde yeniden fitneler kuralım, Amerika ekonomik saldırısını yapsın, ardından Türkiye'de hükümette biraz itibar zayıflarsa önümüzdeki 4,5 yıl bunları rahat edemez hale getiririz. Ne yapacağız, FETÖ, PKK, PYD, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi hepsi bir arada olacak sarsacağız. Gezi olaylarında bunları düşüremedik, 17-25'te düşüremedik, 6-7 Ekim'de düşüremedik, ardından 15 Temmuz'da o hain darbede (Amerikan uşağıdır o, çok net yani o Pensilvanya'daki şarlatan) düşüremedik. 7 Haziran seçimlerinden sonra çukurlarda düşüremedik.' Irak'ın kuzeyinde bir devlet kuracaklar, Afrin'de de terör merkezi oluşturacaklar, Türkiye'yi oradan sıkıştıracaklar, bir koridor yapıp Türkiye'nin güneyi ve Orta Doğu ile olan ilişkilerini tamamen altüst edecekler. Bizi kendi medeniyet havzamızdan ayırabilmek için, Balkanlar'dan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Kafkasya'dan ta Afrika'ya kadar bizi ayırabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."



"Kuş uçurtmayız oralarda"



Önlerindeki 4,5 yılın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:



"Hadi bakalım terör örgütü mensupları, Doğu ve Güneydoğu'da bir teröristin cenazesine gitsinler de görelim şimdi. Oralarda bugün 24 saat huzur var. Hep kafamızı karıncalandırıyordu acaba ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Tam 24 saat oralarda huzur var, bir anne evladını alıp gecenin bir saatinde istediği bir yere gidebiliyor. Öyle esnafa gidip haraç kesme ortadan kalktı. Terör örgütü hakimiyet kurmuştu, mahalle baskısı oluşturmuştu. Annelerin, babaların 13-14 yaşlarındaki çocuklarını, kızlarını evlerinden alıp dağa götürüyorlar, tecavüz ediyorlar, taciz ediyorlar, anne babalar sabahlara kadar ağlıyorlardı. Neye yarar bizim İçişleri Bakanlığımız. Son 30 yılın teröre katılımdaki en az rakamındayız, Allah'ımıza şükürler olsun. Hiç merak etmeyin kuş uçurtmayız oralarda. Ama biz kuş uçurtmayız derken oradaki belediyeleri, oradaki o fitne tohumlarını teker teker sökerken Türkiye'nin başka yerlerine ekmek isteyenlere sizin müsaade etmemenizi burada size söylemek zorundayım."



Bu memleketten ve bu vatandan bir tane olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, 1 Nisan'dan sonra zafiyet yaşanması halinde 6 yaşındaki çocukların ellerine taş vererek valinin ve kaymakamın itibarının zedeleneceğini söyledi.



"Onlar PKK'nın, terörün vekilidir"



Soylu, 24 Haziran seçimlerine giderken bunların meclise sokulmaması ve taşınmaması için çaba gösterdiklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir evden HDP'ye, bir evden CHP'ye oy verilecek, bu yanlış. Yapmayın CHP'li kardeşlerimize şikayet ettik, ne olursunuz yapmayın diye. Getirdiler ne oldu, İçişleri Bakanlığının bütçesinde, ben onlara milletvekili demem kusura bakmayın, kim ne derse desin. Onlar PKK'nın, terörün vekilidir, bu asil milletin milletvekilliği sıfatını alabilecek bir karakterleri yoktur. Ben bunu söylüyorum da onlar alınıyorlar mı? Hayır. Ben bu kadar diyorum siz PKK'nın vekilisiniz, demiyorlar ki 'PKK'nın vekili değiliz.' Şeref madalyası gibi taşıyorlar. Başkalarına bir şey oluyor, 'böyle söyleme' diye, onlar gocunmuyorlar ki. Kandil tek bir söz söylemeden, tek bir adam atamazlar. Böyle bir karakterleri yok, atamazlar. Böyle bir dertleri de yok. Kadın çıktı dedi ki, 'Sizin Hakkari ve Diyarbakır'daki askerleriniz, jandarmanız, polisiniz işgal askeridir, işgal polisidir, işgal jandarmasıdır.' Ben cevabını verdim, ağzının payını verdim. Ama ben söyleyene bakmam, söyletene bakarım. Bunu sağlayan Kılıçdaroğlu'dur, bu tezgah büyük bir tezgahtır."



Truva atı gibi PKK'yı Meclise sokmak ve belediyelere musallat etmek gibi bir hileye bugüne kadar hiç başvurmadıklarını dile getiren Soylu, Türkiye'nin planlanmış büyük bir hile ile karşı karşıya olduğunu belirtti.



"Türkiye'yi yöneten Anadolu'nun vicdanıdır"



Soylu, Türkiye'nin güvenlik meselesinde ilk kez kendine geldiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:



"Yıllardan beri milletin sevdikleri adamları idam ettiler, hakaret ettiler, iftiralar attılar ve toplum içerisine çıkarılmayacak hale getirmeye çalıştılar. İlk kez öz güvenimizi kazandık, gelin bunu hep birlikte önümüzdeki 4,5 yıla, ondan sonra gelecek nesillere, yarınlara güçlü bir şekilde taşıyalım. Türkiye'yi yöneten İstanbul, Ankara değildir, Türkiye'yi yöneten Anadolu'nun vicdanıdır. Bugüne kadar oralarda hiç sarsılma olmadı, hiç paraya tamah etmediler, şana, şöhrete tamah etmediler. Ne inançlarından, ne milliyetlerinden, ne çocuklarına yaptıkları tembihlerden vazgeçmediler."



31 Mart'ta sadece bir seçime gidilmediğini dile getiren ve beka vurgusu yapan Soylu, "Şu 4,5 yılda hep beraber güçlü bir şekilde sıçrayalım da ülkemizin yarınlarına kuvvetli adımlar atalım, isteğimiz arzumuz budur. Bunları anlatmak için geldim. Diğer meseleler, siz terörü bize bırakın onun canına okuduk okumaya devam ederiz, hiç endişe etmeyin." diye konuştu.



AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'in emrinde olduğunu da belirten Soylu, Sivas'tan güçlü, kuvvetli ve kudretli çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.



(Bitti)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sultan Tavuğuna Biçilen Fiyat Dudak Uçuklattı! Tam 5 Bin Liraya Satıldı

Hayallerinin Peşinde Koşan 1500 Genç, Tecrübeli İsimlerle Buluştu

Survivor Dokunulmazlık Oyununda Başarısız Olan Hakan, Acun Ilıcalı'yı Çileden Çıkardı

Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri