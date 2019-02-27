İçişleri Bakanı Soylu: "Siyaset Yapmanın En Temel Kuralı, Kimin Kim Olduğunu Bilmektir"
15 dakika önce
- Cumhur İttifakı Gençlik Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ'da SKM tarafından düzenlenen 'Cumhur İttifakı Gençlik Programı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:33 Kaynak: AA
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