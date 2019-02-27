Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Siyaset Yapmanın En Temel Kuralı, Kimin Kim Olduğunu Bilmektir"

İçişleri Bakanı Soylu: "Siyaset Yapmanın En Temel Kuralı, Kimin Kim Olduğunu Bilmektir"

15 dakika önce

- Cumhur İttifakı Gençlik Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ'da SKM tarafından düzenlenen 'Cumhur İttifakı Gençlik Programı'na katıldı.

- Cumhur İttifakı Gençlik Programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ'da SKM tarafından düzenlenen 'Cumhur İttifakı Gençlik Programı'na katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:33 Kaynak: AA

Altındağ, Süleyman Soylu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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