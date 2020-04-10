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İçişleri Bakanı Soylu: "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın.
İçişleri Bakanı Soylu: "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:10 Kaynak: AA
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