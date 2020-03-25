Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Soylu: 'Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi... - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi...
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
Son Dakika Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum