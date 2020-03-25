İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı." - ANKARA

Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:09 Kaynak: İHA

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