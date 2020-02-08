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İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz.
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:32 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. 5 bin ailenin barınacağı barınma merkezlerinin altyapıları yapılıyor."
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