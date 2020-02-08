İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz.

7 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. 5 bin ailenin barınacağı barınma merkezlerinin altyapıları yapılıyor."

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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