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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar 4 köye 1250 çadır sevk ettik"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki deprenden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:30 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde açıklaması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki deprenden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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