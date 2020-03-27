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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670."
31 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:54 Kaynak: AA
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