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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada,...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:24 Kaynak: AA
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