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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere"
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere"
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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