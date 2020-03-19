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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantinamız var, umre dahil olmak üzere"
7 saat önce
TBMM'deki koronavirüs bilgilendirme toplantısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TBMM'deki koronavirüs bilgilendirme toplantısının ardından
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları TBMM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.(2)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:24 Kaynak: AA
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