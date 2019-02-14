Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Şu Anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 Operasyon Yapıyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu Anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 Operasyon Yapıyoruz.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:49 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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