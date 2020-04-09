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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor.
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:40 Kaynak: AA
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