Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Şu Andaki Tek Gayretimiz ve Gayemiz Göçük Altındaki Vatandaşlarımızı...

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu Andaki Tek Gayretimiz ve Gayemiz Göçük Altındaki Vatandaşlarımızı...

9 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu andaki tek gayretimiz ve gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu andaki tek gayretimiz ve gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: AA

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