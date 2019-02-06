İçişleri Bakanı Soylu: "Şu Andaki Tek Gayretimiz ve Gayemiz Göçük Altındaki Vatandaşlarımızı...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu andaki tek gayretimiz ve gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir.
İçişleri Bakanı Soylu
: "Şu andaki tek gayretimiz ve gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: AA
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