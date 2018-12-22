Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Sultan Iı. Bayezid Külliyesindeki Sağlık Müzesini Gezdi

İçişleri Bakanı Soylu, Sultan Iı. Bayezid Külliyesindeki Sağlık Müzesini Gezdi

5 saat önce

- Soylu'nun ziyaretlerinden detaylar EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultan II. Bayezid Külliyesindeki Sağlık Müzesini gezdi.

- Soylu'nun ziyaretlerinden detaylar EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultan II. Bayezid Külliyesindeki Sağlık Müzesini gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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