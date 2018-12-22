İçişleri Bakanı Soylu, Sultan Iı. Bayezid Külliyesindeki Sağlık Müzesini Gezdi
5 saat önce
- Soylu'nun ziyaretlerinden detaylar EDİRNE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultan II. Bayezid Külliyesindeki Sağlık Müzesini gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:27 Kaynak: AA
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