İçişleri Bakanı Soylu, Sürsürü mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Sürsürü mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Sürsürü mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu

45 dakika önce

Sürsürün mahallesinde enkazda arama çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkeze bağlı Sürsürün mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sürsürün mahallesinde enkazda arama çalışmaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkeze bağlı Sürsürün mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Sürsürü mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:11 Kaynak: AA
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