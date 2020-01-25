İçişleri Bakanı Soylu, Sürsürü mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, Sürsürü mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu
45 dakika önce
Sürsürün mahallesinde enkazda arama çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkeze bağlı Sürsürün mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:11 Kaynak: AA
Sürsürün mahallesinde enkazda arama çalışmaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkeze bağlı Sürsürün mahallesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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