İçişleri Bakanı Soylu, TDV'ye kurban bağışında bulundu
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulunarak 'Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:47 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, Türkiye
Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulunarak 'Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Van
'nda Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından düzenlenen 'Yazımda Kardeşlik Var, Van Yaz Kampı Kapanış Programı'na katılan İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, programın ardından kurban vekaletini, TDV Van Şubesi'ne verdi. Soylu'nun vekaletle kurban bağışını TDV adına Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
kabul etti.
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