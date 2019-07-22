Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, TDV'ye kurban bağışında bulundu
Son Dakika Politika Haber

İçişleri Bakanı Soylu, TDV'ye kurban bağışında bulundu

54 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulunarak 'Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu.

İçişleri Bakanı Soylu, TDV'ye kurban bağışında bulundu, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulunarak 'Vekaletle Kurban Kesim Programı'na destek oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Van'nda Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından düzenlenen 'Yazımda Kardeşlik Var, Van Yaz Kampı Kapanış Programı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programın ardından kurban vekaletini, TDV Van Şubesi'ne verdi. Soylu'nun vekaletle kurban bağışını TDV adına Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kabul etti.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu : "Biz nasıl bir millettik, bütün bunları bir tarafa bırakmaya çalışanlara... Türkiye bu başkanı konuşuyor! Yerel seçimi önce BBP ile sonra AK Parti ile kazandı Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:42:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, TDV'ye kurban bağışında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]