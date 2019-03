İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bana kızıyorlar çok sert konuşuyorsun diye, ben sert mi konuşuyorum?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bana kızıyorlar çok sert konuşuyorsun diye, ben sert mi konuşuyorum? Kadın diyecek ki 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani... Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya." dedi.



Soylu, Kapaklı ilçesi meydanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun yıllar darbeler, terör, ekonomik saldırılarla mücadele ettiğini, halkın birbirine düşürüldüğünü anlattı.



Bakan Soylu, "On yıllardır bu ülkenin başında kaynar kazan kaynattılar 'Büyümeyelim, özgür olmayalım, hür olmayalım, güçlü bir Türkiye olmayalım, tam bağımsız olmayalım, dünyaya sözümüzü hüküm olarak haykırmayalım.' diye. On yıllardır hiç ama hiç geri adım atmadılar. Şu yakamızı hiç bırakmadılar." diye konuştu.



Türkiye'nin her on yılda bir yaşadığı darbelere son yıllarda farklıları da eklendiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:



"1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan darbe, en son o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmeye çalıştığı darbe. Bitti mi? Hayır. 7 Haziran sonrası HDP oyunu yüzde 13'e çıkardı, ardından doğu ve güneydoğuda orada yaşayan kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı mağdur eder bir şekilde yaktılar yıktılar. Camileri, okulları, kütüphaneleri yaktılar. Oradaki kardeşlerimizin oradan gitmesine vesile oldular. Yetti mi? Hayır. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmaya çalıştılar. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmaya çalıştılar, Amerika destekledi, Avrupa fişekledi, tahrik etti. Hiçbir zaman bizi burada huzurlu oturtmak istemediler.



On yıllardır bunları görüyorsunuz, bu söylediklerimin hepsi başka ülkede değil - az bile söylüyorum - ama bu ülkede gerçekleşti. Yarını, umudumuzu getirmek istemediler, her sevincimizi kursağımızda bıraktılar, bizi birbirimize düşürmek istediler, kutsallarımıza ve değerlerimize saldırdılar, inançlarımıza saldırdılar, kıyafetlerimizle bizi küçük görmeye çalıştılar, 'köylü, şalvarlı, fötrlü' dediler, 'Siz bu ülkeyi yönetemezsiniz, iktidara gelirsiniz ama siz bu ülkede muktedir olamazsınız.' dediler. Bizi hakir görenlere, bizi küçük görenlere karşı biz hem iktidarız hem muktediriz diye haykırdınız."



"Her türlü kumpası yaptılar"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin güçlenmemesini isteyen odakların her türlü tezgahı çevirdiğini, her türlü kumpası gerçekleştirdiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"En son Gezi olaylarında faiz 3,5-4 puandı, Türkiye 100 milyar dolarlık yatırımın önünü açmıştı, bir taraftan IMF'ye çantasını vermiş, memleketimizden göndermiş, bir prangadan daha kurtulmuştuk. Birinci sıçramamızı gerçekleştirmiş, ikinci bir sıçrama gerçekleştirmek istiyorduk. Zengin, özgür, hür, ayakları üzerinde duran bağımsız bir Türkiye için ama müsaade etmediler. Gezi olayları, 17-25, 6-7 Ekim, 15 Temmuz ve sonrası en son Türkiye'ye döviz operasyonu yaptılar.



Arzuları şuydu; ülke yerel seçime giderken acaba AK Parti iktidarı ile Cumhur İttifakı'yla milletin arasını biraz bozabilir miyiz? Sonra seçime gidilecek, biraz zayıf oy alınacak, sonra 4,5 yıl seçimsiz bir dönemde geçmiş yıllarda nasıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalışmışlarsa, önümüzdeki 4,5 yılda da anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacak ve gerçekleştireceklerdi. Tezgahları buydu. Yapmak istedikleri buydu."



İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye üzerinde oyunlar oynayanların amaçlarından birinin de Irak'ın kuzeyinde bir devlet, oradan bir hatla Afrin'de bir terör yerleşkesi kurmak olduğunu anlatarak, "Ne oldu Irak'ın kuzeyinde devleti kurabildiler mi? Peki Afrin'e çatır çatır girdik mi, Amerika'nın 'girme' demesine rağmen... Dünyaya bir mesaj verdik, gelecek nesillere Tayyip Erdoğan bir not bıraktı, 'Ey dünya bizi dinleyin.' dedik 'Bu coğrafyada biz karar vermedikçe kimseye oyun kurdurmayız.' dedik." ifadelerini kullandı.



Kendisinin çok sert konuştuğuna yönelik eleştirilere cevap veren Soylu, "Bana kızıyorlar çok sert konuşuyorsun diye, ben sert mi konuşuyorum? Kadın diyecek ki 'Ben sırtımı PKK'ya, ben sırtımı PYD'ye dayadım.' Biz ne diyeceğiz Allah aşkına? Bu ülkede kardeşi kardeşe düşürmeye çalışacaklar, biz ne diyeceğiz? Bizi tehdit edecekler, ülkemizi tehdit edecekler. Ne demişim yani... Sen sırtını PYD'ye, PKK'ya, YPG'ye dayadıysan, şimdi sana 4 duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya." diye konuştu.



