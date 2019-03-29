Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Temelli'de Vatandaşlara Seslendi

İçişleri Bakanı Soylu, Temelli'de Vatandaşlara Seslendi

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Temelli'de vatandaşlara seslendi.

İçişleri Bakanı Soylu, Temelli'de Vatandaşlara Seslendi, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Temelli'de vatandaşlara seslendi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de vatandaşlara hitap etti. Cumhur İttifakı Sincan Belediyesi Adayı Murat Ercan ile AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları yönetiminin katıldığı programa Temellili vatandaşlar ilgi gösterdi. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Temelli'nin güzel insanları Allah sizden razı olsun. Allah sizin sevginizi bizden eksik etmesin. Pazar gününe hazır mısınız? Sandıkları patlatacak mısınız? Pazar günü milletimiz bir karar verecektir. Bu kararı geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz için bir karar vereceğiz. Yarım asırdır ilk kez böyle 4,5 yıl seçimsiz bir zaman dilimine adım atıyoruz. Herkes işine bakacak. Yüzdük yüzdük sonuna geldik şu viraja hep beraber girelim. Biz eski Türkiye değiliz, bizi eski Türkiye'ye dönmemizi isteyenlere Pazar günü iyi bir cevap vereceğiz. Türkiye'de başörtüsü meselesi vardı. Bu başörtüsü meselesini kim çözdü, Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Türkiye bölündü mü, parçalandı mı, hayır! Ülkem daha da büyüdü ve güçlendi. Bu sabah Murat Karayılan teröristi 'AK Parti ve MHP'ye verilen her oy Kandil'e kurşun sıkmaktır' dedi. Bu ülkenin birliğini beraberliğini ve huzurunu bozamazlar. Bu memlekete gözünü dikenin gözünü oyarız alimallah. Bunları doğu ve güneydoğuda boğduk mu bunlara büyükşehirlerde fırsat vermeyin. 4.5 yılda Türkiye'nin güçlü adımlar atması lazım. " - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara, Süleyman Soylu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 Aylık Eşini Aşağıya Attı Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes ile Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:53:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Temelli'de Vatandaşlara Seslendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]