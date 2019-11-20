Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür." - ANKARA

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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