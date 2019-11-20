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İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür." - ANKARA
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