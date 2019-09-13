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İçişleri Bakanı Soylu, terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

31 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi -Bakan Soylu'nun yaralıları ziyaret etmesi -Bakan Soylu'nun ailelerle görüşmesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi

-Bakan Soylu'nun yaralıları ziyaret etmesi

-Bakan Soylu'nun ailelerle görüşmesi DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen terör saldırısında yaralanan vatandaşları, tedavi edildikleri Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu, terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:51 Kaynak: AA
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