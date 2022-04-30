İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız, demedi demeyin" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin"

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de millet de, HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin" ifadelerini kullandı. - ANKARA