İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız, demedi demeyin" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız, demedi demeyin"

30.04.2022 18:07
İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız, demedi demeyin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin"İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin"

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullu 3 yıldır yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul'da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de millet de, HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin" ifadelerini kullandı.

(Ali Nargüner/İHA)

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Süleyman Soylu, Medya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız, demedi demeyin' - Son Dakika


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