Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristleri Öldürüyoruz, Cenazelerine Gitmeye Çalışıyorlar.

İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristleri Öldürüyoruz, Cenazelerine Gitmeye Çalışıyorlar.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristleri öldürüyoruz, cenazelerine gitmeye çalışıyorlar.

İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristleri öldürüyoruz, cenazelerine gitmeye çalışıyorlar. Hadi gitsinler de görelim bakalım"
-"Bize oy belini bükmek istedikleri Türkiye'nin dik durabilmesi için lazım, bize oy orada 20 bin tır silah getirip de, Türkiye'nin yarınına kast etmeye çalışanlara 'Hayır kardeşim, ben senin dediğini sana yaptırmam' diyebilmek için lazım"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım Survivor 2019'un Yeni Sunucusu Murat Ceylan Oldu

Vatandaş Hesaplı Yemek İçin Marketleri Tercih Ediyor İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:15:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristleri Öldürüyoruz, Cenazelerine Gitmeye Çalışıyorlar.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]