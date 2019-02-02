İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristleri Öldürüyoruz, Cenazelerine Gitmeye Çalışıyorlar.

İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristleri öldürüyoruz, cenazelerine gitmeye çalışıyorlar.

İçişleri Bakanı Soylu: "Teröristleri öldürüyoruz, cenazelerine gitmeye çalışıyorlar. Hadi gitsinler de görelim bakalım"

-"Bize oy belini bükmek istedikleri Türkiye'nin dik durabilmesi için lazım, bize oy orada 20 bin tır silah getirip de, Türkiye'nin yarınına kast etmeye çalışanlara 'Hayır kardeşim, ben senin dediğini sana yaptırmam' diyebilmek için lazım"



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya geldi.

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