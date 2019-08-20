İçişleri Bakanı Soylu: "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler.
İçişleri Bakanı Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:40 Kaynak: AA
Soylu: "Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler."
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