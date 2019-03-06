İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle İltisaklı Belediye Başkanları) Bir Terör Örgütüne Yardım ve...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle iltisaklı belediye başkanları) Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir.
İçişleri Bakanı Soylu
: "(Terörle iltisaklı belediye başkanları) Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:42 Kaynak: AA
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