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İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik.
İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:00 Kaynak: AA
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