Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız."
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İçişleri Bakanı Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız."

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız."

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız."

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:52 Kaynak: AA
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