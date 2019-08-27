İçişleri Bakanı Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız."
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:52 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız."
Süleyman Soylu'dan çarpıcı "Emine Bulut" açıklaması: Başvurusu yok Soylu'dan, 'Mardin'e atanan kayyum, pahalı mücevherler hediye etti' iddialarına sert yanıt İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı