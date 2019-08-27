Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusu) Ne İzmir yangınıyla ne başka bir...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusu) Ne İzmir yangınıyla ne başka bir...

50 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusu) Ne İzmir yangınıyla ne başka bir yangınla alakası var."

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "(THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusu) Ne İzmir yangınıyla ne başka bir yangınla alakası var."

Süleyman Soylu, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:28 Kaynak: AA
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