İçişleri Bakanı Soylu: "(THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusu) Ne İzmir yangınıyla ne başka bir...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusu) Ne İzmir yangınıyla ne başka bir yangınla alakası var."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:28 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "(THK yöneticileriyle ilgili suç duyurusu) Ne İzmir yangınıyla ne başka bir yangınla alakası var."
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